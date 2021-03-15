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  4. İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis tarafından etkisiz hale getirildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis tarafından etkisiz hale getirildi

15.03.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis tarafından etkisiz hale getirildi

Üsküdar Altunizade bağlantı yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru elinde bıçakla yürüyen kişi etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan kişin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana geldi. Altunizade katılımından köprü istikametine elinde bıçak olan bir kişinin yürüdüğünü gören sürücüler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş ve trafik ekipleri elinde bıçak olan kişi köprü girişine yaklaşınca ekipler şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

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AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Şüphelinin elindeki bıçak alınarak polis otosuna bindirildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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