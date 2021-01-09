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  4. İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisin 'dur' ihtarına uymadılar

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisin 'dur' ihtarına uymadılar

09.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisin 'dur' ihtarına uymadılar

İstanbul Üsküdar'da otomobilden havaya ateş açan üç kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Haliç Köprüsü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde inceleme yapılırken polisin soruşturması devam ediyor.

Altunizade'de bir sokakta otomobilde bulunan üç kişi silah ile havaya ateş açıp kaçmaya başladı. Sokak sakinleri otomobilin plakası alıp durumu polis ekiplerine bildirdi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobildekilere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kontrol noktasındaki polislerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil Haliç Köprüsü üzerinde trafik yavaşlatılarak yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Otomobil içerisinde bulunan üç kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri şüpheliler ve otomobil üzerinde inceleme yaptı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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