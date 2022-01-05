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  4. İstanbul'da hareketli gece! "Dur" ihtarına uymadı, polislerin üzerine araç sürdü

İstanbul'da hareketli gece! "Dur" ihtarına uymadı, polislerin üzerine araç sürdü

05.01.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketli anlar İstanbul Fatih'te yaşandı. Devriye gezen polis ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu lüks cipe, şüphe üzerine "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Takip sırasında sürücü, kullandığı cipi, denetim yapan trafik polislerinin üzerine sürerek kaçmaya devam etti. Kaçış esnasında direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı, kısa süre sonra ise durduruldu. Cipteki 4 kişi gözaltına alınırken, sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da hareketli gece! "Dur" ihtarına uymadı, polislerin üzerine araç sürdü

Fatih'te devriye gezen polis ekipleri, saat 00.30 sıralarında Atatürk köprüsünden Aksaray istikametine doğru giden içinde 4 kişinin bulunduğu lüks cipi şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de ciple kaçan 4 kişiyi takibe başladı. Telsizden yapılan anonslar üzerine Kennedy Caddesi sahil yolundan Bakırköy istikametinde kaçmaya devam eden sürücüye destek ekipleri yolda önlem aldı.

POLİSLERİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ

Cip sürücüsü, burada da denetim yapan trafik polislerinin üzerine aracı sürerek kaçışını sürdürdü. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere çarptı bir süre sonra ise Bakırköy, Rauf Orbay Caddesi girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis, sürücü ve 3 arkadaşını gözaltına alırken cipte arama yapıldı. Durdurulan cipin altında denetim noktasında çarparak sürüklediği dubanın da olduğu görüldü.

Polisin kimlik kontrolünde isminin Omid Aghajafari olduğu öğrenilen yabancı uyruklu sürücü, 1.75 promil alkollü çıktı. 4 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü, cip ise otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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