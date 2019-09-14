HABER

İstanbul'da hareketli gece! Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, önce kaçtılar sonra...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 05:19 | Son Güncelleme

İstanbul’un Ataşehir ilçesi, Yenisahra Mahallesi, Atalay Caddesi’nde polisin dur ihtarına uymayan üç şüphelinin bulunduğu aracı takip eden ekiplerle şüpheliler arasında çatışma çıktı.

İstanbul'da hareketli gece! Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, önce kaçtılar sonra...

Gece saat 00.30 sıralarında şüphelenerek bir süre takip ettikleri aracı Ataşehir ilçesi, Yenisahra Mahallesi, Atalay Caddesi üzerinde ki Alaca Sokak’ta gören polis ekipleri araç içindeki üç şüpheliye yaklaştıkları sırada başka araca binerek Atalay Caddesi üzerinden Fatih Caddesi istikametine kaçmak isteyen şüpheliler polise ateş açarak kaçtıkları sırada karşı yönden gelen vatandaşın otomobiliyle kafa kafaya çarpıştı. Polislerin verdiği karşılık sonucu bir şüpheli hafif yaralı olmak üzere toplam üç şüpheli gözaltına alındı.

EN KÜÇÜK AYRINTI BİLE ATLANMADI

Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre bir çok suçtan sabıkası bulunan üç şüpheli polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtıkları sırada araç değiştirdiler ve polise silahla ateş açarak kaçmak istediler. Polisin verdiği karşılık sonucu gözaltına alınan şahıslar ifade işlemleri için en yakın karakola götürülürken olayın yaşandığı nokta güvenlik çemberine alındı. Her taşın altına bakan ekipler en küçük ayrıntıyı bile atlamadı. Çevre güvenliğini alarak işe başlayan polis ekipleri şüphelilerin araçlarında ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin yaptığı çalışmalarda boş mermi kovanları ve şüphelilerin araçları incelendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Dolandırıcılık firarisi ödüllü mühendis yakalandı!Dolandırıcılık firarisi ödüllü mühendis yakalandı!
Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptuFeci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul polis Kovalamaca

En Çok Okunan Haberler

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

Falcao'dan 3 puanlı 'merhaba'!

Falcao'dan 3 puanlı 'merhaba'!

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aslan polisim sana biri ateş mi açtı vur ve öldür acıma. ABD napıyorlar hiç haberleri seyretmiyormusun adamlar öldürmek için telsizle bölgenin bütün polisleriyle kovalamaya başlıyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi ödüllü mühendis, İzmir’de yakalandı

Dolandırıcılık firarisi ödüllü mühendis yakalandı!

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Sigara içerken uyuya kaldı, ölümün kıyısından döndü!

Sigara içerken uyuya kaldı, ölümün kıyısından döndü!

İstanbul Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!

Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!

Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.