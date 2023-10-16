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İstanbul'da hareketli gece: Sokak ortasında çatışma çıktı! Motosikletle pusu kurup kurşun yağdırdılar

16.10.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dün akşam saatlerinde ortalık savaş alanına döndü. Motosikletli iki şehir eşkıyası takip ettikleri aracın önünü kesip kurşun yağdırdı. Sürücünün de ateş açmasıyla kurşun sesleri tüm mahalleyi inletip panik yarattı. Çatışma anları kameraya da yansıdı.

İstanbul'da hareketli gece: Sokak ortasında çatışma çıktı! Motosikletle pusu kurup kurşun yağdırdılar

Kurşun seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü, kurşunlardan bazıları binalara da isabet etti. Motosikletli ve kasklı iki saldırganın takibe alıp pusu kurduğu aracın sürücüsü de karşılık verdi. Saldırganlar daha sonra kaçtı. Dehşet anları saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobille sokağa giren sürücünün, ilerlediği esnada kendisini takip eden motosikletli iki şahıs tarafından önü kesildi. O esnada kasklı 2 saldırgandan biri silahını çıkartarak sürücüye ateş açtı. Sürücüye saniyelerce kurşun yağdıran saldırganlar ardından kaçmaya başladı.

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ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

O esnada aracından inen şahıs silahını çekip karşılık verince sokakta çatışma çıktı. Saldırganlar hızla kayıplara karışırken, sokakta bekleyen şahıs ise bir süre sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Görüntülerde, motosikletli ve kasklı saldırganlar otomobilin önünü kesiyor. Saldırgan ardından silahla ateş açarak kaçıyor. Araçtan inen şahıs ise silahla karşılık veriyor. Ardından taraflar sokaktan uzaklaşarak kaçıyor.

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MERMİLER ÇEVREDEKİ BİNALARA İSABET ETTİ

Olayın ardından mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, kovanları delil torbasına koydu. Çatışma esnasında birçok mermi çevredeki binaların duvarlarına da isabet etti.

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Olay nedeniyle ise vatandaşlar bir süre panik yaşadı. Olay yerinde çalışmalarını bitiren polis ekipleri, tarafları tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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(İHA)

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İstanbul silahlı saldırı

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