HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da hareketli saatler: Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! 1 komiser yardımcısı ağır yaralandı

İstanbul'da hareketli saatler: Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! 1 komiser yardımcısı ağır yaralandı

23.10.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de bir olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'ne ateş açıldı. 1 komiser yardımcısının yaralandığı olayda, polise ateş eden saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

İstanbul'da hareketli saatler: Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! 1 komiser yardımcısı ağır yaralandı

İstanbul’un Silivri ilçesinde cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda 1 komiser yardımcısı ağır yaralandı.

İntihardan böyle vazgeçti! Polisin sözleri sonrası gözyaşlarını tutamadıİntihardan böyle vazgeçti! Polisin sözleri sonrası gözyaşlarını tutamadı

POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Avcılar’da işlenen bir cinayetle bağlantılı aranan bir şüphelinin Silivri ilçesi Temizkumlar Mahallesi’nde bulunan bir villada saklandığını tespit etti. Bugün polis ekipleri villaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında içeriden ateş açıldı.

POLİS MEMURUNUN DURUMU AĞIR

Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre Cinayet Büro Amirliğinde görevli komiser yardımcısı A.N.’nin (50) vurularak yaralandığı belirlendi. Yaralı polis Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.N.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polise ateş eden saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu! 144 yıl sonra...İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu! 144 yıl sonra...
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"
Hepsi çöpten çıktı: Tam 14 tane çeyrek, yüreğim cız ettiHepsi çöpten çıktı: Tam 14 tane çeyrek, yüreğim cız etti
Anahtar Kelimeler:
polis Silivri

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Sosyal medyadan duyurdu: 5 milyon kişinin katılacağı mitingde açıklayacağız

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Sosyal medyadan duyurdu: 5 milyon kişinin katılacağı mitingde açıklayacağız

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."

Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.