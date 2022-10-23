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  4. İstanbul'da hareketli saatler: Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! 2 polis memuru yaralandı

İstanbul'da hareketli saatler: Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! 2 polis memuru yaralandı

23.10.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de bir olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'ne ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu 1 komiser yardımcısı yaralanırken, bir polis memuru da düşme sonucu hafif yaralandı. Polise ateş eden saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalanırken olayla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

İstanbul'da hareketli saatler: Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! 2 polis memuru yaralandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde gözaltına alınmak istenen şüphelilerin silahla açtığı ateşte bir polis memuru yaralanırken, bir polis memuru da düşme sonucu hafif yaralandı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak aranan T.T. ve N.T'nin, Silivri'de olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saat 18.30'da düzenlenen operasyon sırasında şüpheliler tarafından polise ateş açıldığı, komiser yardımcısı A.N'nin vücuduna isabet eden mermiyle yaralandığı, polis memuru A.K'nin ise olayın ardından yaşanan kovalamaca sırasında düşerek hafif biçimde yaralandığı aktarıldı.

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Yaralanan polislerin ivedilikle hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığının belirtildiği açıklamada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren T.T, N.T. ve C.E. isimli 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (AA)

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polis Silivri

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