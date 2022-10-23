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İstanbul'da hareketli saatler: Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

23.10.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de bir olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'ne ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu bir komiser yardımcısı şehit oldu, bir polis memuru da düşme sonucu hafif yaralandı. Polise ateş eden saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalanırken olayla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

İstanbul'da hareketli saatler: Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

İstanbul'un Silivri ilçesinde gözaltına alınmak istenen şüphelilerin silahla açtığı ateşte bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru da düşme sonucu hafif yaralandı.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak aranan T.T. ve N.T'nin, Silivri'de olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saat 18.30'da düzenlenen operasyon sırasında şüpheliler tarafından polise ateş açıldığı, komiser yardımcısı A.N'nin vücuduna isabet eden mermiyle yaralandığı, polis memuru A.K'nin ise olayın ardından yaşanan kovalamaca sırasında düşerek hafif biçimde yaralandığı aktarıldı.

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YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

İstanbul Silivri'de gözaltına alınmak istenen şüphelilerin açtığı ateş sonucu 1 polis şehit oldu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri’deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

ŞÜPHELİLER EMNİYET'TE

Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (AA)

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polis Silivri

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