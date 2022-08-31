HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da hareketli saatler! İkna çabaları sabaha kadar sürdü

İstanbul'da hareketli saatler! İkna çabaları sabaha kadar sürdü

31.08.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde bir kişi, vince çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin ikna çabaları sabah saatlerine kadar sürdü. O sırada tramvay seferlerinde aksamalar olunca işe gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

İstanbul'da hareketli saatler! İkna çabaları sabaha kadar sürdü

Fatih Beyazıt'ta dün gece saatlerinde bir kişi vincin tepesine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sabah saatlerine kadar süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca Kabataş-Bağcılar tramvayının Yusufpaşa-Sultanahmet durakları arasındaki seferler durduruldu. Adamın ikna edilmesinin ardından 2 saat duran seferler normale döndü.

İntihar girişiminde bulunan kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tramvay seferlerinin durdurulmasıyla işlerine gitmek isteyenler yürümek zorunda kaldı.

2f21368caea73b9bbb221af9d4978d32

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 tramvay hattı güzergahında bulunan vinç üzerinde yaşanan intihar girişimi ve emniyet güçlerinin devam eden ikna çalışması nedeniyle güvenlik amaçlı hattımızın enerjisi kesilmiştir. Seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılmaktadır.T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." denildi. (DHA)

c52b0e7f2bdc890bfc055e53b347cf9a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te intihar girişimi! Vincin tepesine çıktıFatih'te intihar girişimi! Vincin tepesine çıktı
Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!
Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa ettiKorkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti
Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

İlginizi Çekebilir

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.