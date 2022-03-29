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İstanbul'da hareketli sabah! Helikopter destekli operasyonda çok sayıda gözaltı

29.03.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul güne hareketli uyandı. Emniyetin, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı düzenlediği operasyona helikopter de destek verdi. Birçok ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da hareketli sabah! Helikopter destekli operasyonda çok sayıda gözaltı

İstanbul polisi sabaha karşı düğmeye bastı ve uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli Başakşehir, Eyüpsultan, Esenler ve Zeytinburnu genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 33 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

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HELİKOPTER DE DESTEK VERDİ

Operasyon kapsamında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu polis köpeği ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Baskın yapılan adreste yakalanan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

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