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  4. İstanbul'da hastane önünde çıplak adam paniği! Açıklama geldi

İstanbul'da hastane önünde çıplak adam paniği! Açıklama geldi

19.11.2020 22:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da hastane önünde çıplak adam paniği! Açıklama geldi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada "Bir kişinin hastane önünde oluşan Kovid-19 sırasını protesto etmek için soyunduğu" iddiasıyla yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bahsi geçen kişinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, sosyal medyada "Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oluşan Kovid-19 kuyruğunu protesto eden bir vatandaş çıplak bir şekilde sıra bekledi" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin kamuoyuna bilgilendirme gereksinimi doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Kasım 2020 tarih, saat 14:00 sularında madde kullanım öyküsü olan psikolojik ve somatik rahatsızlıkları nedeniyle Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Acil Servisine başvuran hasta, değerlendirme esnasında acil servisi izinsiz terk etmiş ve dışarıda ayrı bir alanda yer alan Kovid-19 test alanı yakınında psikolojik rahatsızlığından kaynaklanan eylemi gerçekleştirmiştir. Bu nedenle meydana gelen olay, Kovid-19 test sırası ile ilgisi bulunmayan bir hadise olup, kamuoyu ile paylaşmak gereksinimi doğmuştur. Sağlık çalışanlarımız canla, başla halkımıza hizmet vermektedir.

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