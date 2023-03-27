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İstanbul'da hastanede iğrenç olay! Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...

27.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü estetik doktoru A. Ç., iddiaya göre aynı hastanede görevli hemşire D. T.'ye cinsel saldırıda bulundu. Genç kızı yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan ve 'Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin. Birlikte olacağız, kimse olmayacak' diyen doktor, genç hemşireyi ertesi gün de odasında taciz etti. Olayla ilgili görülen davanın duruşmasında doktor 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul'da hastanede iğrenç olay! Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...

İğrenç olay, İstanbul Bayrampaşa'da bir hastanede meydana geldi. Ünlü estetik doktoru A.Ç., hastanede görev yapan 28 yaşındaki D. T.'yi odasında taciz etti. Genç kadının şikayeti sonrasında açılan davada doktor, hapis cezasına mahkum edildi.

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"BAŞ BAŞA OLACAĞIZ, BAŞKA KİMSE OLMAYACAK"

Estekik doktoru A.Ç., 2020 yılında İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapıyordu. A.Ç., aynı hastanede hemşire 28 yaşındaki D. T.'ye ilgi duyuyordu. İddiaya göre, genç kızla yakınlaşmak isteyen Ç., genç kadının doğum günü olduğu gün, 'Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız, başka kimse olmayacak" gibi sözler söyledi.

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"YER AYARLAYACAĞIM ORAYA GELECEKSİN"

Genç kızı yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan Ç., "Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin. Birlikte olacağız, kimse olmayacak" şeklinde sözler söylemeye başladı. Ertesi gün hasta kabul odasında bulundukları sırada doktor A. Ç., eliyle genç hemşireyi taciz etmeye başlayınca korkan kadın karakola başvurdu.

AKILALMAZ SAVUNMA: KIZIM GİBİ GÖRÜYORUM

Hemşirenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç., birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü söyledi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre müştekiyi taciz etmediğini, müştekiyi yangın merdivenlerine özel olarak çağırmadığını, otoparka inip çıkarken her zaman orayı kullandığını ifade etti.

Yine bir süre önce müştekinin kendisine doğum günü olduğunu ve kimsenin doğum gününü kutlamadığını söylemesi nedeniyle müştekiye yer ayarlayayım pasta keselim şeklinde söylemleri olduğunu' anlattı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İfadesi ardından savcılık tarafından A. Ç. hakkında, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıkan A. Ç., cinsel tacizde bulunmadığını ilk kez böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme, genç kıza cinsel saldırıda bulunan Ç.'inn suçu işlediğini belirterek 2 yıl hapis cezası verdi.

Cezasında görevi nedeniyle nüfuzunu kötüye kullanarak işlediği gerekçesiyle cezasında artırım yapıldı ve 3 yıla çıkarıldı.

Cezanın sanık üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezada indirim yapan mahkeme, Ç.'yi 2 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.

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Doktor Bayrampaşa hastane cinsel taciz

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