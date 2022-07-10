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İstanbul'da hava durumu nasıl? 10 Temmuz İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

10.07.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sıcak havaların ardından 10 Temmuz sabahına yağış ile uyandı. MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) vatandaşları hava koşullarına karşın sosyal medya hesapları üzerinden uyardı. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? 10 Temmuz İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

İstanbul'da hava durumu nasıl? 10 Temmuz İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) geçtiğimiz günün akşam saatlerinde İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? 10 Temmuz İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

MGM tarafından Twitter üzerinden yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"10 Temmuz 2022 (Pazar)
Kuvvetli Yağışa Dikkat!
Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
Hava Sıcaklığı: İç kesimlerde azalacağı, doğu bölgelerde biraz artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde."

"Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege ile yağış alan yerlerde yağış anında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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