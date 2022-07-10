Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) geçtiğimiz günün akşam saatlerinde İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? 10 Temmuz İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

MGM tarafından Twitter üzerinden yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"10 Temmuz 2022 (Pazar)

Kuvvetli Yağışa Dikkat!

Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

Hava Sıcaklığı: İç kesimlerde azalacağı, doğu bölgelerde biraz artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde."

"Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege ile yağış alan yerlerde yağış anında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

