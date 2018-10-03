İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.
Bölgelere bakıldığında, Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtiliyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Marmara'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, doğusunda ise sağanak bekleniyor. Bölgede rüzgarın kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.
Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu, kuzeyinde sağanağın etkili olacağı tahmininde bulunuldu. Rüzgarın Kuzey Ege ve Güney Ege'de 3-5 kuvvetinde etkili olması bekleniyor.
Akdeniz'de ise havanın az bulutlu olması, rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2-4, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerinden sonra 6, Doğu Akdeniz'de de batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.
İstanbul'da 4 Ekim Perşembe günü hafif sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 23 derece civarında seyredecek.
İstanbul'da 5 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecek.
İstanbul'da 6 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecek.
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