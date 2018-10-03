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İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:01 | Son Güncelleme

Meteoroloji son dakika sağanak yağış uyarısı yaptı. Alınan son hava durumu raporuna göre, Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli Sakarya çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ayrıca 4 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon’un batısında kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YAĞIŞLAR ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE ŞİDDETLİ GEÇECEK

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Bölgelere bakıldığında, Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtiliyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, doğusunda ise sağanak bekleniyor. Bölgede rüzgarın kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.
Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu, kuzeyinde sağanağın etkili olacağı tahmininde bulunuldu. Rüzgarın Kuzey Ege ve Güney Ege'de 3-5 kuvvetinde etkili olması bekleniyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

Akdeniz'de ise havanın az bulutlu olması, rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2-4, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerinden sonra 6, Doğu Akdeniz'de de batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.

İSTANBUL'DA 4 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

İstanbul'da 4 Ekim Perşembe günü hafif sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 23 derece civarında seyredecek.

İSTANBUL'DA 5 EKİM CUMA HAVA DURUMU

İstanbul'da 5 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecek.

İSTANBUL'DA 6 EKİM CUMARTSİ HAVA DURUMU

İstanbul'da 6 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecek.


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