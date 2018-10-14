İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı! (14 Ekim Pazar)

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 14 Ekim pazar günü yurdun büyük çoğunluğu sağanak yağışın etkisi altında olacak. Ege ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç Anadolu-Karadeniz-Doğu Anadolu’da ise yerel sağanaklar şeklinde yağışlar görülecek. Yağış Marmara’nın güneyinde de ara ara sağanağa dönüyor, sıcaklıklarda ciddi bir dalgalanma yok.

14 EKİM 2018 HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

14 Ekim Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 21 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 18 derece civarında olacak.

