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İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı! Bir tek o ilçede kirlilik arttı

15.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ, corona virüs salgınının İstanbul'daki hava kirliliğine etkisi üzerinde bir araştırma yaptı. Araştırma salgının birinci yılında önceki yıla göre hava kirliliğinde yüzde 10 azalma oldu. Bu dönemde hava kirliliğinin arttığı tek ilçe Esenler oldu.

İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı! Bir tek o ilçede kirlilik arttı

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros koordinatörlüğünde, bölüm öğrencileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birinci yılında, hava kirliliği oranı üzerine araştırma yapıldı.

Bu kapsamda, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonlarındaki azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı incelendi.

Sonuçlara göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı salgının birinci yılında, önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 10 azaldı.

HAVA KİRLİLİĞİ SADECE ESENLER'DE ARTIŞ GÖSTERDİ

Aynı döneme göre, kentte hava kirliliği sadece Esenler'de yüzde 1 artış gösterdi. Kentte bir yıl öncesine göre hava kirliliğinin en fazla azaldığı ilçelerin başında yüzde 24 ile Esenyurt yer alırken, bunu yüzde 21 ile Başakşehir, yüzde 18 ile Ümraniye ve yüzde 15 ile Fatih izledi.

İstanbul'un bazı ilçelerindeki hava kirliliği (NO2 (µg/m3) ) ortalaması şu şekilde:

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KARBON AZALINCA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DE AZALIYOR

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hava kirliliğinin sanayileşmeye birlikte insanlığın önündeki en büyük tehlikelerden biri olduğunu söyledi.

Dünyada her yıl 7 milyon insanın hava kirliliğinden dolayı hayatını kaybettiğini belirten Toros, "Hava kirliliği birçok hastalığı da olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Toros, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için alınan tedbirleri hatırlatarak, şunları kaydetti: "İnsanların etkinliğinin azalması tüm dünyada hava kirliliğini azalttı. İTÜ olarak koronavirüs salgınının birinci yılında hava kirliliği oranını bir önceki yıla göre değerlendirdik. İstanbul'daki istasyonların azotdioksit değerlerine baktık. Ölçüm değerlerine göre İstanbul'da koronavirüs salgınının birinci yılında hava kirliliği oranı bir önceki yıla göre en fazla Esenyurt ve Başakşehir'de azaldı. Hava kirliliği oranı sadece Esenler'de arttı. Hava kirliliğinin azalması atmosfere karbon salınımını azalttı ve küresel iklim değişikliğinin azalması yönünde önemli bir katkı sağlamış oldu. Hava kirliliğinin azaltılması için kaynakların verimli kullanılması ve israfa son verilmesi son derece önemlidir."

(AA)

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İstanbul Esenler

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