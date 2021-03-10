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İstanbul'da havalar ne zaman normale dönecek? Meteorolojiden yağmur uyarısı

10.03.2021 23:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da havalar ne zaman normale dönecek? Meteorolojiden yağmur uyarısı

Meteorolojiden İstanbullulara uyarı geldi. MGM’den gelen açıklamaya göre; İstanbul’da Perşembe günü sağanak yağmur yağacak. Sert rüzgarla bir arada yaşanacak yağış ile ilgili toz taşınımı uyarısı da verildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe günü şiddetli yağış ve sert rüzgar beklendiğini duyar. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkilerini gösterecek olan sert poyraz ve sağanak yağış hakkında vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Peki, İstanbul’da havalar ne zaman normale dönecek? İşte, MGM hava durumu açıklaması!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTANBUL'DA YAĞIŞ UYARISI

MGM Perşembe günü İstanbul'da beklenen yağış ile ilgili şu uyarıda bulundu:

"İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah (11.03.2021 Perşembe) ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise Perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, yarın beklenen sert poyraz ve sağanak yağış ile ilgili oluşabilecek ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.

METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI VE ÇAĞMUR YAĞIŞ UYARISI

Şanlıurfa ve Mardin'in Güney kesimlerinde, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması konusunda uyarı veriliyor.


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