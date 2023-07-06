İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına polis operasyonu! Dökümanlar ele geçirildi...

İstanbul'da HDP ilçe binasına operasyon düzenlendi. Sabaha karşı Esenyurt ilçe binasına düzenlenen operasyonda çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
İstanbul’da HDP Esenyurt ilçe binasına sabaha karşı operasyon düzenlendi. Baskında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
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