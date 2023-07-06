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  4. İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına polis operasyonu! Dökümanlar ele geçirildi...

İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına polis operasyonu! Dökümanlar ele geçirildi...

06.07.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da HDP ilçe binasına operasyon düzenlendi. Sabaha karşı Esenyurt ilçe binasına düzenlenen operasyonda çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına polis operasyonu! Dökümanlar ele geçirildi...

İstanbul’da HDP Esenyurt ilçe binasına sabaha karşı operasyon düzenlendi. Baskında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul hdp operasyon

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