İstanbul'da helikopter destekli denetim! Araçlar tek tek durduruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirdi. Uygulamaya özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Bozo" araçlarda arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Kadıköy Söğütlüçeşme'de yapılan denetimlerde de şüpheli araçlar durdurularak arandı. Sürücülerin ve şüpheli görülenlerin GBT'lerine bakıldı. Kadıköy'deki denetimlere polis ekipleri helikopterle havadan da destek verdi.

(DHA)

