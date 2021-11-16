İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu! Tek tek gözaltına alındılar

Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 adreste yapılan operasyonlara Özel Harekât Şube Müdürlüğü timleri ile polis helikopteri de destek verdi.

LİSTEDE 40 ŞÜPHELİ BULUNUYORDU

40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerin kapıları özel harekât timleri tarafından koçbaşıyla kırıldı. Adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İHA

