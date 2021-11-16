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  4. İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu! Tek tek gözaltına alındılar

İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu! Tek tek gözaltına alındılar

16.11.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde helikopterli operasyon gerçekleştirildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda Ataşehir ve Çekmeköy merkezli 4 ilçede belirlenen adreslere baskın yapıldı.

İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu! Tek tek gözaltına alındılar

Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 adreste yapılan operasyonlara Özel Harekât Şube Müdürlüğü timleri ile polis helikopteri de destek verdi.

LİSTEDE 40 ŞÜPHELİ BULUNUYORDU

40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerin kapıları özel harekât timleri tarafından koçbaşıyla kırıldı. Adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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İHA

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