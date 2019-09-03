İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul’un daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 72 polis ekibi de operasyonda görev aldı. Baskınlara özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri de destek verdi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 40’a yakın kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA-DHA)

