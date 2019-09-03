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İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 06:35 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 40’a yakın kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 72 polis ekibi de operasyonda görev aldı. Baskınlara özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri de destek verdi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 40’a yakın kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul operasyon narkotik

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