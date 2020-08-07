HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 20:52 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.

İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00’dan itibaren il genelinde ‘Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

UYGULAMA NOKTALARINDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın akşam saat 21:00’e kadar süreceği belirtildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
'Basketçi' kargocunun işine son verildi'Basketçi' kargocunun işine son verildi
Cemal Metin Avcı kimdir?Cemal Metin Avcı kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

İlginizi Çekebilir

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Diğer Haberler
7 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Görüntüler büyük tepki topladı! Kargoları basket gibi atan kargocunun işine son verildi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

5 bin TL'lik telefonu çalarak kaçan şüpheli kamerada

5 bin TL'lik telefonu çalarak kaçan şüpheli kamerada

Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Bakan Koca, Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Kastamonu Cide'de orman yangını! Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

Cide'de yangın! Kontrol altına alınamıyor

Kayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğu

Kayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.