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İstanbul'da hırsız vahşeti! Yaşlı kadını boğazını keserek öldürdüler

23.10.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Bir eve giren hırsızlar, uyuyan kadının kolundaki bilezikleri almak istedi. Durumu fark eden kadın ile hırsızlar arasında arbede yaşandı. Hırsızlar darp ettikleri kadının boğazını kesip öldürdükten sonra bilezikleri alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan Eyüp Gündüz hırsızların yabancı uyruklu olduklarını söyleyerek "Elinde yüzükler var. Onu da almışlar" dedi.

İstanbul'da hırsız vahşeti! Yaşlı kadını boğazını keserek öldürdüler

Korkunç olay, İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Hırsızlar girdikleri evde uyuyan kadının kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. Durumu fark eden kadın ile hırsızlar arasında çıkan arbedede, yaşlı kadın darp edilip boğazı kesilerek öldürüldü. Bilezikleri alan hırsızlar olay yerinden kaçarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, "Baktım böyle yerde yatıyordu kadın. Yüzü kapak yatıyordu. Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti" dedi.

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BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜLER

Olay, Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan hırsızlar daha sonra evde uyuyan Mevlüde A.’nın kolundaki bilezikleri gördü. Daha sonra hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Koluna birinin dokunduğu hisseden Mevlüde A. uyandı. Hırsızları gören kadın korku dolu anlar yaşarken hırsızlarla arbede yaşamaya başladı. Vahşi hırsızlar Mevlüde A.’nın boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Mevlüde A.’nın kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.

"SIRTINDA YARA VARDI, BOĞAZI KESİLMİŞTİ"

Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, “Yoldan geçiyordum ben o anda işte bir bayan geldi. İmdat diye bağırdı. Yardım istediğini söyledi. Bende ne oldu diye sordum. Gel dedi. Yardım edeceksin dedi. Baktım ki çeke çeke getirdi beni. O anda içeri girdim bende kadın yerde yüzüstü yatıyordu. Ondan sonra ne oldu dedim. İşte böyle böyle yatan kişi var dedi. Kim yatan kişi dedim. Annem annem dedi. Sen onu mu söylüyorsun abla dedim. Baktım böyle yerde yatıyordu kadın. Yüzü kapak yatıyordu. Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti. Ondan sonra baktım. Mahalledeki bir kaç kişiye sordum. Hiç gören olmadı mı burada dedim. Valla ben bir şey duymadım dedi. Bir kişi görmüş dedi. 2 kişiyi görmüşler dedi. Yabancı uyruklu olduklarını söylediler. Elinde yüzükler var. Onu da almışlar” dedi.

Öte yandan Mevlüde A’nın cansız bedeni gerekli incelemeler yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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