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İstanbul'da hırsızlar tarafından çalınan tıbbi cihaz bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 03:08 | Son Güncelleme

Meme kanseri tedavisinde yaptığı önemli çalışmalarla tıp dünyasında yer edinen Prof. Dr. Ömer Bender'in aracını çalan hırsızlardan biri yakalandı. Bender tarafından teşhis edilen şüpheli tutuklandı. Yapılan devam operasyonunda çalınan araç ve araç içinde bulunan Duktoskopi cihazı bulundu

İstanbul'da hırsızlar tarafından çalınan tıbbi cihaz bulundu!

Bahçeşehir’de 1.5 ay önce meydana gelen olay da, arabası çalınan Prof. Dr. Ömer Bender’in olayında önemli gelişme yaşandı. Oto Hırsızlık Masası ve Bahçeşehir İlçe Emniyeti tarafından yapılan çalışmalarda 2 hafta önce bir şüpheli yakalandı.

DOKTOR TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan Bender’e yakalanan şüpheli gösterildi. Bender tarafından şüpheli teşhis edildi. Tutulan tutanakta, teşhis edilen kişinin , aracın çalınmasında yer alan kişilerden biri olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

17 yaşında olduğu belirtilen şüpheli Çocuk Büro Amirliği’nde ifadesi alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARACI VE CİHAZ BU AKŞAM BULUNDU

Bir şüphelinin tutuklanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı arabayla ilgili önemli bir ipucu buldu. Aracın en son Kurtköy’de olduğunu tespit eden ekipler bu akşam çalıntı aracı Şeyli Mahallesinde park halinde bulundu. Aracın içinde bulunan meme kanseri tedavisinde kullanılan ve Türkiye’de tek bir tane olan Duktoskopi cihazda ele geçirildi.

"TEŞHİS ETTİM"

Habertürk’ün ulaştığı Prof. Dr. Bender, 2 hafta önce yakalanan bir şüpheliyi teşhis ettiğini doğruladı. Bender "Emniyetten çağırdılar. bir kişi yakalanmış. Teşhis ettim " dedi.

Aracı ve cihazı bulan polis , diğer şüpheliler aranıyor.

ARKADAN ÇARPIP ÇALMIŞLARDI

Bahçeşehir’de 1.5 ay önce meydana gelen olayda; arkadan bir aracın çarpması üzerine, trafik kazası olduğunu sanan Bender, aracını durdurdu. Bender, arabayı çalışır şekilde bırakarak araçtan inerek arka tarafa gitti.

Çarpan araçtan inen iki şüpheliden biri araca binerek hızla uzaklaştı.

Poliste şikayetçi olan Bender'in çalınan aracında, Meme kanseri tedavisinde memeyi almadan tümörü çıkartmakta kullanılan Duktoskopi cihazı ve hasta kayıtlarının yer aldığı laptopunun da otomobilde olduğu ortaya çıkmıştı.


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