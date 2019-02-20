Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK AÇIKLADI

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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