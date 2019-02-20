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Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 21:30 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Marmara ve Ege'deki birçok ilde hissedildi. Yerin 8.4 kilometre altında meydana gelen depremin saati 21.23 olarak açıklandı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Ekiplerimiz etkisini inceliyor, hareket için hazırlar" açıklamasını yaptı.

Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK AÇIKLADI

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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