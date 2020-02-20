HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da hukuk öğrencisini ofisinde taciz eden avukat tutuklandı

İstanbul'da hukuk öğrencisini ofisinde taciz eden avukat tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 04:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da sosyal medya hesabından Hukuk Fakültesi öğrencisi Öykü A. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat M.K.’nın tacizine uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında avukat M.K. gözaltına alınmıştı. M.K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da hukuk öğrencisini ofisinde taciz eden avukat tutuklandı

Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Öykü A., geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir avukatın ofisinde tacize uğradığını ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.

Paylaşımların ardından olaya konu kişinin İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat M.K. olduğu tespit edilmişti. Öykü A. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek avukat M.K. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cinsel taciz’, ‘cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘şantaj’ suçlarından şikayetçi olmuştu. Hakkında soruşturma başlatılan avukat M.K. ise gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Adliyesi’ne getirilerek nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan şüpheli M.K. tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkeme kuvvetli suç şüphesi nedeniyle M.K.’nın ’cinsel saldırı’ ve ’nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Tavuklarını avlamaya çalışıyordu! Tilkiyle sohbeti güldürdüTavuklarını avlamaya çalışıyordu! Tilkiyle sohbeti güldürdü
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul avukat

En Çok Okunan Haberler

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Pentagon'dan çarpıcı İdlib açıklaması

Pentagon'dan çarpıcı İdlib açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Faciadan dönüldü! Elazığ'da 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Faciadan dönüldü! Elazığ'da 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

D-100 Karayolu'nda feci kaza! Yoldan geçenler yardıma koştu

Yoldan geçenler yardıma koştu! Feci kaza

Erzurum'da çiftçinin tavuklarını avlamakta ısrarcı tilki ile sohbeti güldürdü

Tavuklarını avlamaya çalışıyordu! Tilkiyle sohbeti güldürdü

Bartın’da korkutan yangın! Fabrika deposu alevlere teslim oldu

Bartın’da korkutan yangın! Fabrika deposu alevlere teslim oldu

Balıkesir’de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’de 47 düzensiz göçmen yakalandı

16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı!

16 yaşındaki genç dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.