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  4. İstanbul'da 'Huzur' uygulaması! Yılbaşına kadar sürecek

İstanbul'da 'Huzur' uygulaması! Yılbaşına kadar sürecek

12.12.2023 19:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' Gaziosmanpaşa'daki denetimlerle başladı.

İstanbul'da 'Huzur' uygulaması! Yılbaşına kadar sürecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ''huzur uygulaması''na başladı. Denetime, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerinde belirlenen noktalara giderek denetim gerçekleştirdi.

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Uygulamada araçları durdurarak detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların da üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı.

(AA)


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