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İstanbul'da huzurevinde yangın!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Sultangazi huzurevi binasında yangın çıktı. Binanın çatısı ve dış cephesinin alev alev yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı

Sultangazi'de 75. Yıl Mahallesi, Gaze Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde yangın çıktı. Binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çatı ve binanın dış cephesi alev alev yandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Huzurevinde kalan yaşlılar tahliye edidi, dumandan etkilenenler ambulanslara alınarak ilk müdahale yapıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın sultangazi Huzurevi

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