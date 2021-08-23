İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimde, Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlendi.

C. B. ile M. T.'ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı.

İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Hamidiye Su’nun tüm kaynakları düzenli olarak analiz edilmektedir. Bazı basın organlarında yazılanın aksine, bir yıl süreyle su tedariği yapılan Kemer Su İşletmeleri Ltd. Şti. de hem Valilik hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tescillidir ve düzenli olarak denetlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da,"Son günlerde basında ve sosyal medyada, 'Kemer Su İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.' ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) iştiraki HAMİDİYE AŞ arasındaki iş ilişkisine dair yanlış haberler ve yorumlar yer almıştır. HAMİDİYE AŞ, 01.07.2020- 01.07.2021 tarihleri arasında talepleri karşılamak için söz konusu firmadan fason kaynak suyu tedariki yapmıştır. Firma, yönetmelik gereği su üretimi yapmadan önce, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden ekteki belgede yer aldığı gibi 'Kaynak Suyu Üretim İzni'ni almıştır. Uygun üretim yapılıp yapılmadığı, yine ekteki belgelerde yer aldığı gibi 3 ayda bir İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nce; yılda bir kez de Sağlık Bakanlığı'nca kontrol edilmiştir. Uygunluk raporları alınmıştır. Sözleşme süresince teftişler, 25/06/2021 tarihine kadar eksiksiz yapılmıştır. Firmadan su alımına dair sözleşme süresi, 01.07.2021 tarihinde bitmiştir. HAMİDİYE AŞ, bu tarihten sonra bahsi geçen firmadan su satın almamıştır. " denildi. (AA-DHA)



