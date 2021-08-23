HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23.08.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi.

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimde, Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlendi.

C. B. ile M. T.'ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı.

İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Hamidiye Su’nun tüm kaynakları düzenli olarak analiz edilmektedir. Bazı basın organlarında yazılanın aksine, bir yıl süreyle su tedariği yapılan Kemer Su İşletmeleri Ltd. Şti. de hem Valilik hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tescillidir ve düzenli olarak denetlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da,"Son günlerde basında ve sosyal medyada, 'Kemer Su İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.' ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) iştiraki HAMİDİYE AŞ arasındaki iş ilişkisine dair yanlış haberler ve yorumlar yer almıştır. HAMİDİYE AŞ, 01.07.2020- 01.07.2021 tarihleri arasında talepleri karşılamak için söz konusu firmadan fason kaynak suyu tedariki yapmıştır. Firma, yönetmelik gereği su üretimi yapmadan önce, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden ekteki belgede yer aldığı gibi 'Kaynak Suyu Üretim İzni'ni almıştır. Uygun üretim yapılıp yapılmadığı, yine ekteki belgelerde yer aldığı gibi 3 ayda bir İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nce; yılda bir kez de Sağlık Bakanlığı'nca kontrol edilmiştir. Uygunluk raporları alınmıştır. Sözleşme süresince teftişler, 25/06/2021 tarihine kadar eksiksiz yapılmıştır. Firmadan su alımına dair sözleşme süresi, 01.07.2021 tarihinde bitmiştir. HAMİDİYE AŞ, bu tarihten sonra bahsi geçen firmadan su satın almamıştır. " denildi. (AA-DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sabah çekildi! Yangın bölgesinden umut veren görüntülerBu sabah çekildi! Yangın bölgesinden umut veren görüntüler
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim olduPKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a flaş çağrı

Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a flaş çağrı

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.