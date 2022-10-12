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  4. İstanbul'da iğrenç olay! Adım adım takip edip zorla ormanlık alana götürdü

İstanbul'da iğrenç olay! Adım adım takip edip zorla ormanlık alana götürdü

12.10.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir şahıs, evinden okula gitmek için yola çıkan 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kızı zorla ağaçlık alana götürerek taciz etti. Genç kızın çığlıkları üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Taciz şüphelisinin kaçarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, olayı gören bir mahalle sakini "O kadar çok sık yaşanmaya başladı ki biz buradan geçmeye korkuyoruz" dedi.

İstanbul'da iğrenç olay! Adım adım takip edip zorla ormanlık alana götürdü

İğrenç olay, İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki genç kız, zorla ormanlık alana götürüldüğü kişi tarafından tacize uğradı. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken mahalle sakini Rengin Atalay, "Genç kızımızı gördüm. Kızcağız korku içerisindeydi. Tacizci genç kızı taciz ettikten sonra da koşarak uzaklaşıyor" dedi.

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KİMSENİN OLMADIĞI ESNADA ZORLA ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Olay, saat 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, evinden çıkarak okuluna doğru giden M.C. (16) isimli lise öğrencisi genç kızı yol üzerinde bir süre takip etti. Çevrede kimse olmadığı esnada genç kıza arkadan sarılan şüpheli, M.C.'yi ağaçlık alana götürerek fiziki tacizde bulundu. Genç kızın çığlıkları üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri taciz olayının yaşandığı ağaçlık alanda incelemelerde bulundu. Taciz şüphelisinin kaçarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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"BURADAN GEÇMEYE KORKUYORUZ"

Yaşanan olayı gören mahalle sakini Rengin Atalay, "Burada daha önce de bu olay yaşanmıştı. O kadar çok sık yaşanmaya başladı ki biz buradan geçmeye korkuyoruz. Taciz şüphelisi genç kıza saldırıyı gerçekleştirmiş. Genç kızımızı gördüm. Kızcağız korku içerisindeydi. Tacizci genç kızı taciz ettikten sonra da koşarak uzaklaşıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe taciz
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