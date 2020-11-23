İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul Kağıthane'de oturan H.M., 29 yıldır kendisini saplantı haline getirdiğini söylediği F.V tarafından bayıltılarak kaçırıldığını, tecavüze uğradığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayeti kocasıyla birlikte giderek yapan 25 yıllık evli H.M'nin ifadesinde şüpheli hakkında, “Yeter ki eşinden boşan benle ol. Sonra eşin isterse gelip beni öldürsün” dediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan F.V ise suçlamaları reddetti.

'BENİM AĞZIMI KAPATARAK BAYILTTI, UYANDIĞIMDA ÇIPLAKTI'

Şüpheli hakkında "18 yaşından beri benim peşimde. Beni ailemden istedi. Ben istemedim ve şu anki eşimle evlendim" diyen H.M'nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Kendisiyle hiçbir ilişkim olmadı. Hatta gönül ilişkim bile olmadı. Bu şahıs ilk önce beni henüz bekarken, 1992 yılında telefonla rahatsız ediyordu. O zaman abim ve mahalleli bu kişiyi dövdüğü için ve F.V pişman olduğu için şikayet etmedim. 1998 yılında mahallemde yürürken peşimden gelerek elimden telefonumu aldı. Polise şikayet etmedim. Sadece eşime söyledim. 23.06.2019 günü temizlik işi yaptığım işyerimden çıktım. Eve doğru gidiyordum. Birden karşıma çıktı. Benim ağzımı kapatarak bayılttı, uyandığımda çıplaktım. Yanımda da F.V vardı. Eve gitmek istedim ancak tehditle ilişkiye girdim. F.V., video ve resimler çektiğini, bunları eşime göndermekle tehdit etti. Eve gittiğimde korkudan eşime başımdan geçenleri anlatamadım. Ancak F.V. tarafından tehdit edildiğimi söyledim. Bir süre sonra geçirdiğim bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındım. Tedavim sonrası telefonuma baktığımda F.V.'nin 170 kez aradığını, cevap verilmeyince de elindeki videoları eşime gönderdiğini öğrendim."