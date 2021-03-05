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İstanbul'da iğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

05.03.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da iğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

İstanbul'da evinin kapısını açamayan komşusuna önce çilingir çağıran, daha sonra ise tacizde bulunduğu iddia edilen komşu 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Olay 14 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Kağıthane'de gerçekleşti. İddiaya göre evinin kapısını açamayan Y.E.’yi gören komşusu H.A., yardım teklifinde bulundu. Evin kapısını kendisi de açamayınca çilingir çağıran sanık H.A. kapı açıldıktan sonra zorla içeri girmeye çalışarak müşteki Y.E.’ye tacizde bulundu.

'SALDIRIDA BULUNMADIM, EVİNE DE GİRMEDİM'

Taciz olayının ardından Y.E. hemen polise giderek şikayetçi oldu. ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan yargılanan H.A. için İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Duruşmaya mağdur avukatı Buket Nurşah Tekışık ve sanık H.A., katıldı. Mahkeme heyetinden söz alarak konuşan sanık H.A., “Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, sadece çilingiri çağırdım, çilingir de gelip kapıyı açtı, çilingir kapıyı açtıktan sonra ben oradan ayrıldım, müştekiye yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadım, evine de girmedim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık H.A.’nın ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan beraatine, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın ilk kez suç işlediği için de kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

'BİRAZ ÖPÜŞELİM GİDERİM'

Davayla ilgili konuşan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Müvekkilim Y.E. ve sanık H.A. aynı binada oturmaktadırlar. Sanık H.A. önce yardım teklifinde bulunarak kapıyı açmaya çalışıyor. Kapıyı açamayınca çilingir yardımı ile kapı açılıyor. Y.E. eve girmeye çalıştığı sırada ayağını kapının önüne koyarak, 'Bir kere öp gideyim, biraz öpüşelim giderim' gibi sözler söyleyerek müvekkilimin özel bölgelerine dokunarak tacizde bulunmuştur. Bu dava ve çıkan karar örnek olacak niteliktedir. Ortada görgü tanığı olmamasına rağmen, mahkeme heyeti tacize uğrayan müvekkilimin beyanını yeterli bulmuştur" dedi.

Kaynak: İHA

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