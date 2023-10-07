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  4. İstanbul'da iğrenç olay! Kadının gizlice fotoğrafını çekti, vatandaşlardan meydan dayağı

İstanbul'da iğrenç olay! Kadının gizlice fotoğrafını çekti, vatandaşlardan meydan dayağı

07.10.2023 11:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir kişi, sokakta yürüyen bir kadının gizlice fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden kadın, olayı eşine anlattı. Kısa sürede olay yerine gelen eş ve çevredekiler, şüpheliyi darp etti

İstanbul'da iğrenç olay! Kadının gizlice fotoğrafını çekti, vatandaşlardan meydan dayağı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz bir kişi cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekti. Çevredekiler durumu fark edince kişinin yanına giderek uyarıda bulundu.

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DARP EDİLDİ

Durumdan haberdar olan kadın, eşini arayarak, yaşananları anlattı. Kısa sürede olay yerine gelen eş ve çevredekiler, şüpheliyi darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, kadın da şikayette bulundu.

Kaynak: DHA

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İstanbul taciz

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