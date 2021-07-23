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  4. İstanbul'da iğrenç olay! Markette kadını taciz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Markette kadını taciz etti

23.07.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksim’de bir markete giren kadın, arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahsın elle tacizine uğradı. Kadının eşi tacizi görmesi üzerine şahsı darp etti. Taciz ve darp anları kameralara yansırken, polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.20 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir markete giren Nazlı İrem K. alışveriş yapmak istedi. O esnada genç kadının arkasından yaklaşan İsrail uyruklu Abd Elkarem K., kadına elle tacizde bulundu. Bunu gören kadının eşi, şahsı yumruklarla dövdü.

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SERBEST BIRAKILDI

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taciz ve darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Taksim’de iğrenç olay! Önce otobüste taciz etti, sonra...Taksim’de iğrenç olay! Önce otobüste taciz etti, sonra...

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
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