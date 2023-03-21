İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti: 'Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz'

Olay, İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B. eski sevgilisi İbrahim B.'nin evli ve çocuğu olduğunu öğrenince ilişkisini sonlandırdı. Olay günü eski sevgili, Lara B.'nin evine zorla girip barışmak istedi. Aldığı cevap karşısında öfkelenen adam, kadını darp edip bayıltarak tecavüz etti. Lara B., 'Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz' diye tehditler savuran eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hayatından endişe ettiğini ve sokağa bile çıkamadığını söyleyen Lara B., saldırganın cezalandırılmasını talep etti.

EVLİ VE ÇOCUKLU OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AYRILDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., İbrahim B., isimli kişi ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İbrahim B., kız arkadaşına boşanma aşamasında olduğunu söyledi.

Lara B., sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B.'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi.

İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.

EVİNE ZORLA GİRDİ

Olay günü Lara B.'nin ikametine gelen İbrahim B.., iddiaya göre genç kadının evine zorla girerek konuşup tekrar barışmak istedi.

BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ

İbrahim B., eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da Lara B., barışma taraftarı olmadığını söyledi. Yine iddiaya göre aldığı cevap karşısında öfkelenen İbrahim B., masada bulunan şarap kadehini Lara B.'nin kafasına vurdu. Ardından telefonla yüzüne vurarak darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren genç kadın kendisini savunmaya çalıştı ancak engel olamadı. Lara B., baygın haldeyken eski sevgilisi İbrahim B., genç kadına tecavüz etti. Yarı baygın haldeki genç kadın müdahale etmeye çalışsa da öfkeli adama engel olamadı.

"SENİ SOKAKTA ÖLDÜRTMEM BİR DAKİKAMI ALMAZ"

İddialar arasında İbrahim B.'nin Lara B.'ye, 'Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum' diye tehditler savurduğu belirtildi.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR

Yaşadığı olayın ardından savcılığa başvuran mağdur kadın İbrahim B., hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayatından endişe ettiğini ve sokağa bile çıkamadığını söyleyen Lara B., saldırganın cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

