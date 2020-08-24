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İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar linç etmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki erkek çocuğunu iddiaya göre taciz eden 17 yaşındaki şüpheli, vatandaşlardan dayak yedi. Vatandaşların elinden kurtulan şüpheli kaçmayı başardı. Şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, şüphelinin dayak yemesi ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar linç etmek istedi

Olay, önceki gün Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır sürekli sokağa gelen 17 yaşındaki genç, sokak sakinlerinin dikkatini çekti. Geçen Cuma günü yine aynı sokağa gelen genç, 10 yaşındaki bir erkek çocuğuna 'çekirdek vereceğini' söyleyerek bir apartmanın girişine çağırdı. Çocuğu taciz eden şüpheliyi gören 6 genç linç etmek istedi. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

TACİZ ŞÜPHELİSİ PARKTA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk ve ailesi polis merkezine giderek, taciz şüphelisinden şikayetçi oldu. Mahalle sakinlerinin bilgisine başvuran polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin 17 yaşındaki Y.K., olduğunu belirleyen ekipler, Y. K.'yı bir parkta yakaladı.

'1 HAFTADIR BU SOKAĞA GELİYOR'

Olay anını anlatan mahalle sakinleri ise, 17 yaşındaki Y.K.'nın sık sık bulundukları sokağa geldiğini, olay günü de 10 yaşındaki erkek taciz ettiğini söyledi. Bir mahalle sakini ise şüphelinin çocuklara bir sosyal medya fenomenin arkadaşı olduğunu söyleyerek yanaştığını beirtirtti. Bir başka mahalle sakini ise, "Komşunun oğlu beni aradı 'Bir sapık çocuklara dadanmış' dedi. Ben balkona çıktım. Komşumuzun oğlunun şahsı dövdüğünü gördüm. Daha sonra kaçtı." diye konuştu.

Kaynak: DHA


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