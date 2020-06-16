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  4. İstanbul’da iki evden 200 bin TL çalmışlardı, yakalandılar!

İstanbul’da iki evden 200 bin TL çalmışlardı, yakalandılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Bağcılar ve Gaziosmanpaşa’da girdikleri evlerden 200 bin TL’lik hırsızlık yapan kadınlar yakalandı. Olaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden birinin hamile olduğu görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 15 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi’ndeki, 21 Mayıs’ta da Bağcılar Sancaktepe Mah. Çarşı Caddesi’ndeki bir evde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

2 EVDEN 200 BİN TL’LİK HIRSIZLIK

Gaziosmanpaşa ve Bağcılar’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında evlerden altın, pırlanta yüzük, pırlanta kolye, bilezik ve nakit para çalındığı, vatandaşın toplam zararının 200 bin TL olduğu belirlendi.

3 KADIN HIRSIZ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kadın 11 Haziran tarihinde yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İÇLERİNDE HAMİLE OLAN DA VAR

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Şeyma U. (18)’nun 29, Ebru U. (20)’nun 31, Ayşe Ç. (22)’nin ise 17 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olan üç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şeyma U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hamile olduğu görülen Ebru U. ve Ayşe Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin bir dairenin kapısını açmaya çalıştığı ve sık sık güvenlik kamerasını kontrol ettiği görüldü.

(İHA)

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