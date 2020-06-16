İstanbul’da iki evden 200 bin TL çalmışlardı, yakalandılar!

İÇLERİNDE HAMİLE OLAN DA VAR

Gaziosmanpaşa ve Bağcılar’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında evlerden altın, pırlanta yüzük, pırlanta kolye, bilezik ve nakit para çalındığı, vatandaşın toplam zararının 200 bin TL olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 15 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi’ndeki, 21 Mayıs’ta da Bağcılar Sancaktepe Mah. Çarşı Caddesi’ndeki bir evde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Şeyma U. (18)’nun 29, Ebru U. (20)’nun 31, Ayşe Ç. (22)’nin ise 17 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olan üç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şeyma U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hamile olduğu görülen Ebru U. ve Ayşe Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin bir dairenin kapısını açmaya çalıştığı ve sık sık güvenlik kamerasını kontrol ettiği görüldü.

(İHA)

