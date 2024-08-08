İstanbul’da iki noktadaki çalışma trafiği felç etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Avrupa Yakası’nda trafiğin yoğun oldu D-100 Karayolu’nun Bahçelievler ile Avcılar geçişlerinde beyaz yol ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle yol çalışması yapılıyor.

Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki mevcut metrobüs hattında başlatılan beyaz yol çalışması nedeniyle Yenibosna metrobüs durağının bariyerleri kaldırılarak, yola dubalar yerleştirildi. Yolun daraltılması nedeniyle D-100 Karayolu’nun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

TRAFİĞE KAPATILDI

Avcılar’da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 Karayolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır