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  4. İstanbul’da iki noktadaki çalışma trafiği felç etti!

İstanbul’da iki noktadaki çalışma trafiği felç etti!

08.08.2024 12:15
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İstanbul trafiğinin en yoğun iki noktasında bulunan çalışma nedeniyle, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiği felç eden çalışmalarda metrobüs bariyerleri kaldırılarak, yola dubalar yerleştirildi.

İstanbul’da iki noktadaki çalışma trafiği felç etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Avrupa Yakası’nda trafiğin yoğun oldu D-100 Karayolu’nun Bahçelievler ile Avcılar geçişlerinde beyaz yol ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle yol çalışması yapılıyor.

Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki mevcut metrobüs hattında başlatılan beyaz yol çalışması nedeniyle Yenibosna metrobüs durağının bariyerleri kaldırılarak, yola dubalar yerleştirildi. Yolun daraltılması nedeniyle D-100 Karayolu’nun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

trafik

TRAFİĞE KAPATILDI

Avcılar’da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 Karayolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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metrobüs İstanbul
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