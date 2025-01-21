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  4. İstanbul'da iki operasyon birden: Terör örgütlerine DEAŞ ve MLKP'ye darbe

İstanbul'da iki operasyon birden: Terör örgütlerine DEAŞ ve MLKP'ye darbe

21.01.2025 09:34
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İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a para gönderdiği öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca İstanbul merkezli 6 ilde, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da iki operasyon birden: Terör örgütlerine DEAŞ ve MLKP'ye darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, 16 şüphelinin sözde "Mazlumlara Destek Platformu" isimli sosyal medya oluşumu vasıtasıyla DEAŞ silahlı terör örgütüne para transfer ettiği tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kağıthane, Sultangazi, Esenyurt, Sarıyer, Sultanbeyli, Kadıköy, Şişli, Ataşehir ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen ikametlere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca, 2 şarjör ve 120 mermi ele geçirildi.

Firari 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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6 İLDE MLKP OPERASYONU: 37 ZANLI YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında örgüt mensuplarınca mezar anmaları ve kapalı alan toplantıları ile örgüt progandası yapılan korsan eylemlere katılan, örgütün açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip edip, cezaevinde ziyarette bulunan şüpheliler belirlendi.

Fiziki ve teknik takip yapılan 46 şüpheliyi yakalamak üzere İstanbul'da 35 adresin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ile Diyarbakır'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman, örgüte ait bayrak ile flama ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
mlkp
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