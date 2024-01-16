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İstanbul'da 'İkinci Topbaş' sürprizi! Hüseyin Topbaş ismi kulislere sızdı, aday gösterileceği yer ise dikkat çekti

16.01.2024 15:12 | Son Güncelleme:
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İstanbul için 'İkinci Topbaş' iddiası gündem oldu. Merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş'ın AK Parti tarafından İstanbul'da başkan adayı gösterileceği haberleri, kulisleri bir anda hareketlendirdi. Topbaş'ın aday gösterileceği söylenen ilçe ise dikkat çekti.

İstanbul'da 'İkinci Topbaş' sürprizi! Hüseyin Topbaş ismi kulislere sızdı, aday gösterileceği yer ise dikkat çekti

Yerel seçimlere 2,5 ay gibi bir süre kalırken, partilerin aday belirleme çalışmaları da hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'u duyuran AK Parti'de hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla perşembe günü yeni adaylarını duyuracak olan AK Parti'de kulislere sızan bir isim ise dikkat çekti.

KADİR TOPBAŞ'IN OĞLU HÜSEYİN TOPBAŞ ADAY MI GÖSTERİLECEK?

İnternethaber'de yer alan habere göre; AK Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayının merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş olduğu iddia edildi.

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BEYOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kadir Topbaş'ın İBB Başkanı olmadan önce Beyoğlu'nda belediye başkanlığı yaptığı ve oradaki başarıları sonrası Büyükşehir belediye Başkanlığı'na seçildiği biliniyor.

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Topbaş'ın olası adaylığının nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

HÜSEYİN ERSAN TOPBAŞ KİMDİR?

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Kennesaw State University'de İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Saray Muhallebicisi Yönetim Kurulu Üyesi ve hissedar, KT Trims & Accessories'te yönetici ortak, Bonded Services'te ortak, İstanbul Sütlü'de Yönetici ortaktır. Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi olan TOPBAŞ, Okçular Vakfı'nın da Mütevelli Heyet Üyesidir. Hüseyin Ersan TOPBAŞ, 28 Şubat 2022’den beri WALD Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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