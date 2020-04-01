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İstanbul'da ilginç görüntü! Superman kostümüyle sokaklara indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 09:27 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüsle mücadelede farkındalık oluşturmak isteyen Şerif Macit isimli vatandaş, ’Superman’ kostümünü giyip İstanbul sokaklarında insanları uyardı. Sözlerine “Ben Superman dünyaya insanları uyarmaya geldim” diye başlayan Macit, insanlara evden çıkmayın ve sosyal mesafeyi koruyun uyarısında bulundu.

Dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve Türkiye’de de gün geçtikçe artan yeni tip korona virüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Şerif Macit isimli vatandaş kendisine ilginç bir yol seçti. Superman kostümü giyerek İstanbul sokaklarına inen Macit, ağzında maskesi ve eldivenleriyle insanları evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyardı. Devletin ve sağlık çalışanlarının büyük çaba gösterdiğini ancak bazı vatandaşların uyarılara uymadığını söyleyen Macit, “Gereksiz kahramanlığa karşıyız. İnsanlar bu işi hafife aldıkları için önlem almadan sokağa çıktıkları için ve parti yaptıkları için gereksiz bir kahramanlığa soyunuyorlar. Elimizden geldiğince uyarmamız lazım insanları” dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI YAŞADIĞI SÜRECE BİZ DE YAŞAYACAĞIZ"

Superman kostümüyle İstanbul sokaklarına çıkarak insanları bilinçlendirmeyi hedefleyen Şerif Macit’e vatandaşlar da ilgi gösterdi. Gerçek kahramanların sağlık çalışanları olduğunu insanlara anlatan Superman’i karşısında gören Serdar Dönmez, “Kurtarıcımız gelmiş. Borç ödemem gerekiyordu ondan çıktım. İşime gidiyorum, evime geliyorum. Herkes inşallah böyle olur. Sağlık çalışanları yaşadığı sürece biz de yaşayacağız” diye konuştu.

Kızı sağlık çalışanı olan Gülbahar Karagöz ise, “Mecburen çıktım normalde çıkmıyorum. Bugün ilk defa çıktım. Sürekli önlemlerimi alıyorum çünkü kronik hastayım ben. Herkese söylüyoruz dışarı çıkmamalarını. Benim kızım sağlık çalışanı o yüzden daha çok tedbir almak zorundayız” şeklinde konuştu.

İnsanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için Superman kostümüyle İstanbul sokaklarına çıkan Şerif Macit, bu salgının ülkemizde büyümemesi için önlem alınması gerektiği mesajını vererek evine döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Superman kostüm istanbul

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