HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul’da ilginç hırsızlık! "Martı" çaldılar, "Yunus"lara yakalandılar

İstanbul’da ilginç hırsızlık! "Martı" çaldılar, "Yunus"lara yakalandılar

20.08.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de iki şahıs kilidini kırıp çaldıkları "Martı" adlı elektrikli scooter'ı üzerine binerek çaldı. İhbar üzerine harekete geçen motorize Yunus Timleri hırsızları kısa sürede yakalarken, hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde dolanan iki şahıs, kullanıcısı tarafından kilitlenmiş elektrikli scooter "Martı"yı gözüne kestirerek takibe aldı. Akşam saatlerinde sokakta kimsenin kalmadığını gören şahıslar, scooter'ın kilidini sert bir cisimle kırarak, üzerine binip kaçtı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GELEN UYARIYLA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Park halinde kilitli halde bulunan scooter'ın kilidine sert bir cisimle vurulduğu ve kilit sisteminde sorun olduğu uyarısını alan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus Timleri sokak içerisinde incelemelerde bulunduktan sonra şahısların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf çekme isteği kâbusa dönüştü! Definecilerin kazdığı kuyuya düştüFotoğraf çekme isteği kâbusa dönüştü! Definecilerin kazdığı kuyuya düştü

HIRSIZLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların A.K. ve B.G. isimli şahıslar olduğunu ve çocukların scooter'a binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti. Scooter'ın GPS kayıtlarını inceleyen Kağıthane Devriye Ekipler amirliğine bağlı Yunus Timleri, hırsızların Ecdat Sokak içerisinde olduğunu belirledi. Sokak içerisinde devriye atan ekipler, A.K. ve B.G.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ELEKTRİKLİ SCOOTER'I ÇALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Kağıthane’de iki çocuğun elektrikli scooter'ı çaldığı ve üzerine binerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, çocukların elektrikli scooter'ın kilidini kırdıktan sonra bir müddet sokakta oyalandığı daha sonra isi üzerine binerek kaçtıkları görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıCanlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
Fotoğraf çekme isteği kâbusa dönüştüFotoğraf çekme isteği kâbusa dönüştü
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
tilki bu işe ne demiş? sarı tilki...

En Çok Okunan Haberler

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki malzemeleri Taliban'ın eline geçti

ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki malzemeleri Taliban'ın eline geçti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.