İstanbul’da ilginç hırsızlık! "Martı" çaldılar, "Yunus"lara yakalandılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde dolanan iki şahıs, kullanıcısı tarafından kilitlenmiş elektrikli scooter "Martı"yı gözüne kestirerek takibe aldı. Akşam saatlerinde sokakta kimsenin kalmadığını gören şahıslar, scooter'ın kilidini sert bir cisimle kırarak, üzerine binip kaçtı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GELEN UYARIYLA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Park halinde kilitli halde bulunan scooter'ın kilidine sert bir cisimle vurulduğu ve kilit sisteminde sorun olduğu uyarısını alan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus Timleri sokak içerisinde incelemelerde bulunduktan sonra şahısların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların A.K. ve B.G. isimli şahıslar olduğunu ve çocukların scooter'a binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti. Scooter'ın GPS kayıtlarını inceleyen Kağıthane Devriye Ekipler amirliğine bağlı Yunus Timleri, hırsızların Ecdat Sokak içerisinde olduğunu belirledi. Sokak içerisinde devriye atan ekipler, A.K. ve B.G.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ELEKTRİKLİ SCOOTER'I ÇALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Kağıthane’de iki çocuğun elektrikli scooter'ı çaldığı ve üzerine binerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, çocukların elektrikli scooter'ın kilidini kırdıktan sonra bir müddet sokakta oyalandığı daha sonra isi üzerine binerek kaçtıkları görülüyor.

(İHA)

