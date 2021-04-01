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İstanbul'da ilginç olay: Arkadaşına yaptığı şaka başına iş açtı

01.04.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, arkadaşına 'şaka olsun' diye iki farklı günde çayına dezenfektan döktü. Güvenlik görevlisi M.Ç.’nin hastanelik olduğu şaka güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken konu mahkemeye taşındı.

İstanbul'da ilginç olay: Arkadaşına yaptığı şaka başına iş açtı

Olay, geçtiğimiz haftalarda Esenyurt'ta bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi M.Ç., aynı iş yerinde çalışan diğer güvenlik görevlisi arkadaşına 'şaka olsun' diye çayına dezenfektan döktü. İki kez aynı 'şakayı' yapan şahıs, M.Ç.'nin hastanelik olmasına sebep oldu. Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle konu yargıya taşındı. Olay sonrası güvenlik şirketi, M.Ç.'nin çayına dezenfektan döken güvenlik görevlisini işten çıkardı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

M.Ç.'nin kötü şakaya maruz kaldığı anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısın odaya gelerek çaya dezenfektan döktüğü anlar yer aldı.

(İHA)

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Esenyurt

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