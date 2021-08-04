İstanbul'da ilginç olay! Dairenin için bir anda betona bulandı

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Ersan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta beton dökümü sırasında yan binanın duvarında yaşanan yıkılma nedeniyle, binadaki dairenin içine beton döküldü.

Yan binadaki bir odanın içine beton dökülürken, evde oturanlar neye uğradığını şaşırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından içine beton dökülen daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay esnasında odada kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

(İHA)

