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  4. İstanbul'da ilginç olay! Dairenin için bir anda betona bulandı

İstanbul'da ilginç olay! Dairenin için bir anda betona bulandı

04.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de bir inşaatın yapımı sırasında yan binanın duvarının yıkılması nedeniyle, dairenin içine beton döküldü. Bir odasına beton dökülen daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul'da ilginç olay! Dairenin için bir anda betona bulandı

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Ersan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta beton dökümü sırasında yan binanın duvarında yaşanan yıkılma nedeniyle, binadaki dairenin içine beton döküldü.

Yan binadaki bir odanın içine beton dökülürken, evde oturanlar neye uğradığını şaşırdı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından içine beton dökülen daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay esnasında odada kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
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