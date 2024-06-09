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  4. İstanbul'da ilginç olay: Seyir halindeki arabanın camına yılan düştü! "Kafayı yiyeceğim şu an, yemin ediyorum çığlık çığlığa bağıracağım"

İstanbul'da ilginç olay: Seyir halindeki arabanın camına yılan düştü! "Kafayı yiyeceğim şu an, yemin ediyorum çığlık çığlığa bağıracağım"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
09.06.2024 18:11
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İstanbul'da kaydedildiği söylenen ilginç bir görüntü şaşkınlığa neden oldu. İddiaya göre ormanlık bir alanda seyir halinde olan bir aracın ön camına ağaçların üzerinden yılan düştü. Görüntülerde, araç sürücüsünün "Kafayı yiyeceğim şu an, yemin ediyorum çığlık çığlığa bağıracağım" dediği anlar dikkat çekti.

Görüntüleri, tavırları ile çoğu insanın korkulu rüyası olan yılanlarla ilgili güncel haberler büyük dikkat çekerken, İstanbul'da kayda alındığı öne sürülen bir görüntü ise görenleri şaşkına çevirmiş durumda.

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"ARABAMIN CAMINA YILAN DÜŞTÜ KAFAYI YİYECEĞİM"

İddiaya göre, ormanlık bir alanda seyir halinde olan bir kadın sürücünün başına gelen olayda, aracın camına ağaçların üzerinden yılan düştü.

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Görüntülerde arabasının camına yılan düştüğünü dile getiren kadın sürücünün sözleri dikkat çekti.

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Kadın sürücü, 'Kafayı yiyeceğim şu an, yemin ediyorum çığlık çığlığa bağıracağım şu an, imdat!' dedi.

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O görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

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İstanbul yılan
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