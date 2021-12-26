İstanbul’da inanılmaz olay! Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

İstanbul'da evinin önünde sürekli çiğ yumurta atığı ve ne olduğu belli olmayan tozlar gören çift durumu apartmandaki komşularına sorduğunda cevap alamadı. Olay geçtiğimiz yıl Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede meydana geldi. 38 yaşındaki öğretmen Özkan E., eşiyle birlikte oturduğu dairede alt komşularının kendilerini sürekli gürültü yaptıkları ve rahatsız oldukları gerekçesiyle şikayet etmelerinden bunaldıkları için taşınmak zorunda kaldı. Genç çift daireden taşınınca bu kez boşalan yere aynı apartmanda oturan 37 yaşındaki mühendis Deniz K., ve eşi taşındı.

KAPILARININ ÖNÜNDE BOZULMUŞ ÇİĞ YUMURTA KIRDILAR

Sabah gazetesinin haberine göre; Çift bebekleriyle birlikte ikamet ettikleri dairede bir süre sonra alt komşularının duvara vurmalarından ve iddiaya göre özellikle bebeklerinin uyuduğu sırada gürültü çıkarmalarından dolayı sorun yaşamaya başladılar. Altlı üstlü oturan komşular aralarında bu sorunu konuşsalar da tam anlamıyla halledemediler. Aradan geçen bir süre sonra üst katta oturan Deniz K., ve eşi evlerinden dışarı çıkacakları zaman kapılarının önüne bozulmuş çiğ yumurta atıldığını fark etti.

BEBEK ARABASINA KİMYASAL MADDE DÖKTÜLER

Yaşadıklarını alt komşuları başta olmak üzere apartmanda oturanlara soran çift skandal eylemi kimin yaptığını bulamadı. Aile yapılan saygısızlığı tam unutmuşken bu kez yine kapı önlerinde duran bebek arabasının üzerinde ne olduğunu belirleyemedikleri kimyasal maddelerin döküldüğünü, kapı eşiğine pislik atıldığını fark etti. Deniz K., komşularına kimin yaptığını sorsada komşuları kendilerinin yapmadığını ileri sürerek kaçamak cevaplar verdi.

KAPIYA KURULAN GİZLİ KAMERA KOMŞUYU ELE VERDİ

Kapı önüne sürekli pislik atarak rahatsızlık veren kişileri bulmak için harekete geçen aile, gizli bir kamera düzeneği kurarak gece saatlerinde kapılarına gelen kişileri bulmak için kollarını sıvadı. Kamera kurulduktan sonraki gün kayıtları izleyen çift gördükleri karşısında adeta şok geçirdi. Aile aylarca kendilerine huzur vermeyen ve sürekli rahatsız eden kişinin alt komşuları olan akademisyen Benan A., ve iki kız kardeşinin olduğunu belirledi.

GİZLİ GİZLİ GELİP BEBEK ARABASINI KİRLETTİ

Görüntülerde sessizce yukarı kata çıkan Benan A., komşuları Deniz K.'nın kapısının önüne gelerek elinde getirdiği ve ne olduğu belirlenmeyen kimyasal maddeyi bebek arabasına döktüğü görülüyor. Bununla da yetinmeyen komşu elinde bulunan kimyasalı kapının önüne serperek tekrar ikametine gittiği görülüyor. Kapı önlerini kimin saldırıda bulunduğunu belgeleyen aile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak komşuları Benan A., Güldane A., ve Perihan A., hakkında suç duyurusunda bulundu.

'BEBEĞİMİZİ UYANDIRMAK İÇİN GÜRÜLTÜ ÇIKARIYORLAR'

Deniz K., tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde farklı tarihlerde alt komşularının kendilerini sürekli rahatsız ettiklerini, çocukları evde uyuduğu zaman alt kattan yukarıda duyulacak şekilde ses çıkardıklarını ve son olarakta kapı önlerine yapılan eylemi kamera sayesinde belgelediklerini anlattı. Manevi zararlarının dışında kapıda bulunan ayakkabıları ve bebek arabasının da zarar gördüğünü belirten aile maddi zararlarının yaklaşık 6 bin lira olduğunu ifade etti.

'EVLERİNİ YURT DIŞINDAN GELENLERE VERİYORLAR'

Yapılan şikayetin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Benan A., ise Deniz K., ve eşinin evde sürekli gürültü yaptığını hatta evlerini site güveliğine anahtarı bırakarak yurt dışından gelenleri misafir ettiklerini öğrendiğini anlattı. Bu durumu öğrenmesi ve ardından site yönetimine söylediği için çiftin kendisine kin beslediğini anlatan Benan A., balkonuna sürekli pislik atıldığını bu nedenle şikayetçi olduğunu ifade etti.

'KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SABİT'

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Benan A.'nın Deniz K.'ya ait dairenin önüne gelerek kimyasal madde döktüğünü, bu durumun mala zarar verme kastı bulundupuna ilişkin bir delil oluşturmadığını ileri sürerek dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına yönelik karar verdi. Savcılığın kararına itiraz eden aile karara itiraz edince nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği görüntülerde alenen mala zarar verildiğini ve kişilerin huzur ve sükununun bozulduğunu ifade ederek çiftin itirazını kabul etti. İtiraz üzerine savcılık dosyayı tekrar inceleyecek.



