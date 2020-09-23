HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da ineği 'sucuk' olmaktan itfaiye kurtardı

İstanbul'da ineği 'sucuk' olmaktan itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de sahibinin "Kurtaramazsak elimde bıçağım hazır bekliyor; sucuk yaparız" dediği ineği, itfaiye ekipleri kısa sürede düştüğü çukurdan kurtardı.

İstanbul'da ineği 'sucuk' olmaktan itfaiye kurtardı

Arnavutköy'de çobanların kovaladığı büyükbaş hayvanlardan ikisi bir çukura düştü. Üst üste düşen iki inekten birini düştüğü çukurdan çıkaran sahipleri, diğer ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

'KURTARILMAZSA, ÖLMEDEN KESİP SUCUK YAPARIZ'

Kısa sürede olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiyesine bağlı ekipler, çukura düşen ve oldukça bitkin düşen ineği kurtarma aracına bağladıkları halatlarla düştüğü çukurdan kurtardı. Uzun süre çukurda çırpınan ineğin yanı başında elinde bıçakla bekleyen sahibi ise, "Kurtarılamazsa, ölmeden kesip sucuk yaparız diye bıçakla bekliyorum" dedi. Sucuk yapılmaktan son anda itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtulan inek, kurtarıldıktan sonra uzun süre yerinden kalkamadı. Bitkin düşen inek, sahiplerinin yardımıyla ayağa kaldırılarak ahırına götürüldü.

8adf9dcaf83fc27bd59fe9e2399c4e6e

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Dr. Erol Mütercimler için hapis cezası talebi Dr. Erol Mütercimler için hapis cezası talebi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi2020 Mercedes S Serisi incelemesi
En Çok Okunan Haberler
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Diğer Haberler
Son dakika soruşturma tamamlandı! Dr. Erol Mütercimler için hapis cezası talebi
Dr. Erol Mütercimler için hapis cezası talebi
Tuzla'da 'pes' dedirten olay! Hem maske takmadı hem de polisleri tehdit etti
Hem maske takmadı hem de polisleri tehdit etti
Maske takmadığı için ceza kesilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı
Maske takmadığı için ceza kesildi, 5 dakika sonra...
Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısındaki iki büfe için yıkım kararı!
Kız Kulesi karşısındaki iki büfe için yıkım kararı!
FETÖ'cü polis, yurt dışına kaçmak istemeyen eşine 'tatile gidiyoruz' demiş
FETÖ'cü polis, yurt dışına kaçmak istemeyen eşine 'tatile gidiyoruz' demiş
AYM'den bireysel başvurularla ilgili açıklama
243 bin başvuru sonuçlandırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.