İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28'inci İstanbul Sanat Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar ilk günde büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, ana temanın "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" olduğu fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelmeye başladı.

İNSAN SELİ OLUŞTU

Fuara gelmek için çoğu kişi Metrobüsü tercih etti. Gün boyu Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'ne Metrobüslerle binlerce kişi taşınırken, Metrobüs istasyonu ile TÜYAP'ı birbirine bağlayan üst geçitte yoğunluk yaşandı.

Zaman zaman yolun karşı tarafına geçmek isteyenler canlarını tehlikeye atarak, araçların arasından geçti. Fuardaki stantları gezen ziyaretçiler, Metrobüse giderken üstgeçit ve merdivenlerinden Metrobüs istasyonuna kadar olan alanda insan seli oluşturdu. Yakınlarını kaybetmeden kendilerini turnikelerin önüne güçlükle atanlar kartlarını okutabilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

(DHA)

