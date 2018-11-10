HABER

İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 20:37 | Son Güncelleme

Bu yıl 37’ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ilk gününde kitapseverler fuarın düzenlendiği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne akın etti.

İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28'inci İstanbul Sanat Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar ilk günde büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, ana temanın "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" olduğu fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelmeye başladı.

İNSAN SELİ OLUŞTU

Fuara gelmek için çoğu kişi Metrobüsü tercih etti. Gün boyu Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'ne Metrobüslerle binlerce kişi taşınırken, Metrobüs istasyonu ile TÜYAP'ı birbirine bağlayan üst geçitte yoğunluk yaşandı.

tuyap3

Zaman zaman yolun karşı tarafına geçmek isteyenler canlarını tehlikeye atarak, araçların arasından geçti. Fuardaki stantları gezen ziyaretçiler, Metrobüse giderken üstgeçit ve merdivenlerinden Metrobüs istasyonuna kadar olan alanda insan seli oluşturdu. Yakınlarını kaybetmeden kendilerini turnikelerin önüne güçlükle atanlar kartlarını okutabilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

tuyap2

(DHA)

PARTNEROnu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...Onu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...
300 yolculu tren Çatalca'da arıza yaptı300 yolculu tren Çatalca'da arıza yaptı
Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldüKapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı istanbul

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü

Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.