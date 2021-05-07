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  4. İstanbul'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay! Kimse umursamadı, motosikletli genç yardımına koştu

İstanbul'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay! Kimse umursamadı, motosikletli genç yardımına koştu

07.05.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruçeşme’de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli adam, caddenin ortasında devrildi. Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmazken parkta bulunan motosikletli genç, yaşlı adamın yardımına koştu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, fiziksel engelli bir adam tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi. Adam o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sandalye ile birlikte cadde üzerinde devrildi.

ENGELLİ ADAMI KİMSE UMURSAMADI

Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Adamı o halde gören motosiklet sürücüsü Buğra Redkan, koşarak geldiği adamı sandalyesi ile birlikte kaldırdı. Ardından adam kendi imkanlarıyla yol kenarına doğru gitti. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Beşiktaş İlçesi İstanbul

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