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İstanbul’da 'intikam' cinayeti! Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu: 10 yıl önce...

21.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, seyyar satıcıdan salep aldığı esnada düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayete kurban giden şahsın bir süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilirken, ekipler intikam cinayeti ihtimali üzerinde duruyor. Öldürülen şahsın 10 yıl önce adliye meydanında çıkan çatışmada 31 yaşındaki bir genci öldürdüğü ortaya çıktı.

İstanbul’da 'intikam' cinayeti! Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu: 10 yıl önce...

İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi, sokak ortasında kurşunların hedefi oldu. Cinayete kurban giden kişinin bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilirken intikam cinayeti üzerinde duruluyor. Yapılan incelemeler sonucunda saldırının mavi renkli bir otomobille gerçekleştirildiği ve plakasının da sahte olduğu tespit edildi. Öldürülen şahsın 10 yıl önce adliye meydanında çıkan çatışmada 31 yaşındaki bir genci öldürdüğü ortaya çıktı.

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KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Beyoğlu Kulaksız’da dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda sokak üzerindeki seyyar satıcının yanına gelen Murat Fırat Canlı (39), buradan salep almak istemiş, Canlı, seyyar satıcı Hasan Karakaya’dan salep aldığı esnada sokağa giren bir otomobilin içerisinden açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Canlı boynuna isabet eden kurşunla yere yığılırken, seyyar satıcı Karakaya ise sol kolundan hafif şekilde yaralandı.

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakaya’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Karakaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Canlı’nın üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda ise hayatını kaybettiğini belirledi.

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PLAKA SAHTE ÇIKTI

Olayın ardından teyakkuza geçen polis ekipleri de, başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda saldırının mavi renkli bir otomobille gerçekleştirildiği ve plakasının da sahte olduğu tespit edildi.

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Ayrıca öldürülen Murat Fırat Canlı’nın emniyette “kasten yaralama”, “kasten öldürme” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” gibi benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, bir süre önce de tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak ve olayı gerçekleştirip kaçtıkları aracı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

10 YIL ÖNCE BİR GENCİ ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan saldırıda öldürülen Murat Fırat Canlı’nın, 8 Mayıs 2012 tarihinde Şişli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 20 Temmuz 2011 tarihinde Hasköy’de Volkan Çağlayan tarafından öldürülen Ömer Koçoğlu’nun cinayet davasının ardından çıkan silahlı kavgada, Koçoğlu’nun arkadaşı Tahsin Pınar’ı (31) silahla göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan Murat Fırat Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA

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